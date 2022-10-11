رياضة كفر الشيخ تشارك اللقاء الختامي والقمي لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية

تشارك الفرق الرياضية الممثلة لمحافظة كفر الشيخ، للأدوار النهائية في اللقاء الختامي للمشروع القومي لدوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية المقام بمدينة شرم الشيخ، في ألعاب خماسي كرة القدم بنين وتنس الطاولة بنين وبنات، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

واستقبل مركز التنمية الرياضية بمدينة شرم الشيخ مشرفي ومدربي المحافظات المشاركة بعدد 26 محافظة وإجمالي 500 لاعب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن مشاركة الفرق الرياضية من محافظة كفر الشيخ متمثلة في فريق كرة القدم من مركز شباب قزمان ، وفي تنس الطاولة كلا من اللاعبين محمد العطار وجميلة أحمد.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار سياسة الوزارة لنشر الرياضة وجعلها أسلوب حياة، ودورها بشكل مستمر في تفعيل وتنفيذ كافة الأنشطة والبرامج في كل محافظات مصر، لاستهداف جميع فئات وشرائح المجتمع.

تشارك الفرق الرياضية من كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، يرافقهم هيئة الإشراف أحمد الحايس منسق عام المشروع، شيماء عيد مشرفة الفتيات، في إطار متصل تستعد مدينة السلام شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ 2022 وحضور أكثر من 30 ألف مشارك للحديث والتفاوض بشأن قضايا التغيرات المناخية، إذ ينعقد المؤتمر في 6 نوفمبر المقبل وحتى 18 من الشهر نفسه، بحضور ومشاركة رسمية من 197 دولة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.