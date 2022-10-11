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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق تاريخي.. ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يدخل مراحله الأخيرة |تفاصيل

لبنان
لبنان

يقترب لبنان وإسرائيل من توقيع اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد سنوات من الصراع والخلاف على العديد من البنود التي تخص أبار الغاز الطبيعي المكتشفة في مناطق الخلاف.

وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، اليوم الثلاثاء، عن قرب التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وكان كبير المفاوضين اللبنانيين، إلياس بو صعب، قد أكد لرويترز، أن لبنان تسلم المسودة النهائية لاتفاق بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تفي بجميع متطلبات لبنان ويمكن أن تؤدي قريبا إلى "اتفاق تاريخي".

وأضاف بو صعب بعد دقائق من تسلم المسودة النهائية من المبعوث الأمريكي، أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود آموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي.

وقال بو صعب، "تلقينا المسودة النهائية، ويشعر لبنان بأنها تأخذ في الاعتبار كل متطلبات لبنان ونعتقد أن الطرف الآخر يجب أن يشعر بالمثل".

وأشاد بو صعب بدور الوسيط الأمريكي هوكشتاين، الذي انخرط في جهود دبلوماسية مكوكية لأشهر بين الدولتين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية المشتركة.

وعن الخطوط العريضة التي جاءت في الاتفاقية، كشفت وكالة رويترز عن أهم ما جاء في الاتفاق المزمع توقيعة، أن الاتفاق لن يحل سوى الخلاف على الحدود البحرية في الطرف الشرقي من البحر المتوسط ولن يتطرق إلى حدودهما البرية التي لم تتم تسويتها بعد.

وقد شمل اقتراح الوسيط الأمريكي، الذي رفض سابقا، وأجريت عليه تعديلات لاحقة أن تبدأ الحدود حول منحدر صخري يطل على البحر المتوسط حيث يوجد مقر لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

ويقسم الاقتراح الأمريكي، وفقا لمسؤولين إسرائيليين، الحدود البحرية إلى قسمين، وسيتم تعيين أول خمسة كيلومترات من الشاطئ على طول الخط الذي حددته إسرائيل كحدود لها منذ سنوات وحددته بالفعل بصف من العوامات.

وتشير معظم التقديرات إلى أن التوقيع على الاتفاقية سيكون خلال الشهر الجاري، قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات الرئاسة اللبنانية.

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