مصادر قضائية: لا زيادة نهائيا في مخالفات المرور

كشفت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج حديث القاهرة، على فضائية القاهرة والناس، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود زيادة في مخالفات المرور خلال الفترة المقبلة.

ونقلت كريمة عوض في حلقة اليوم، عن مصادر قضائية عدم وجود أي زيادات في مخالفات المرور، وأن النيابة العامة تستخدم كل درجات الرأفة مع المخالفين دون أي زيادات تحدث على المخالفات.

وأوضحت المصادر أنه من حق النيابة تطبيق الحد الأدنى للعقوبة أو تطبيق الحد الأقصى للعقوبة، لتحقيق مبدأ الردع والتصدي الدائم للمخالفات، بمعنى أن كسر إشارة الضوء الحد الأدنى للغرامة هو 500 جنيه والحد الأقصى 1000 جنيه، فمن حق النيابة وضع أي مبلغ يتراوح من 500 إلى 1000 جنيه.

وفيما يتعلق باستخراج رخصة قيادة غير الرخصة المسحوبة، من حق النيابة وضع مبلغ يتراوح من 1000 جنية إلى 5000، وانتهاء رخصة القيادة المخالفة تتراوح من 1000 جنيه إلى 2000.

تتراوح من 100 جنيه إلى 300 جنيه

وبشأن مخالفة قيادة السيارة بدون حزام الأمان تتراوح من 100 جنيه إلى 300 جنيه ومخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة تتراوح من 100 جنيه إلى 300 جنيه.