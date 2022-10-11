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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يختتم مبارياته الودية بالفوز على طلائع الجيش 2-1

المقاولون العرب
المقاولون العرب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ختام التجارب الودية للفريقين استعدادا للموسم الجديد.

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وفاز المقاولون العرب على طلائع الجيش 2-1 في آخر تجاربه الودية، حيث تقدم الجيش بالهدف الأول قبل أن ينجح فاروق نور الدين وامادو انياس في إحراز هدفي الذئاب لينهي المقاولون بقيادة شوقي غريب تجاربه الودية بالفوز على الجيش.

واطمأن الجهاز الفني للمقاولون ونظيره طلائع الجيش على الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحضر المباراة المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي لمؤازرة الفريق في آخر مواجهاته الودية.

المقاولون يعلن الوافدين الجدد بقائمة الفريق

 

وكان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب أعلن عن قائمة اللاعبين الجدد الذين تم الاستعانة بهم في قائمة الفريق للموسم الجديد 2022/2023.

وضمت القائمة 10 لاعبين وهم. محمد محسن «ليلة» ومحمد شوقي غريب من مصر المقاصة ومحمد رزق ولؤي وائل من الجونة وعبدالله محمود من سيراميكا وعمر سافيولا من فيوتشر وفادي فريد من البنك الأهلي وأحمد علاء من المصري وأحمد عيد من سموحة وجوزيف أوشايا من مازيمبي الكونغولي.

كما ضم 4 لاعبين تحت السن أحمد فوزي وأحمد عاطف (قطة) من بيراميدز وسيف العجوز من الجونة ومحمود فهمي مواليد 99 من مصر المقاصة.

طلائع الجيش المقاولون العرب المقاولون شوقي غريب محسن صلاح

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