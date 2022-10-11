عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مثيرة.. قمر اللبنانية تخطف أنظار الجمهور ..صور

قمر اللبنانية
قمر اللبنانية

تحرص المطربة اللبنانية "قمر" على إثارة الجدل من وقت لآخر، من خلال إطلالاتها الجريئة، لتلفت انظار رواد مواقع السوشيال ميديا.


وفي أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت قمر بشورت ليجن أسود مثير، مع بادى كشف عن بطنها وبليز بنفس اللون يبرز قوامها وجسدها بشكل جريء، اعتمدت مكياج حاد وقوي يبرز ملامح وجهها وتركت شعرها الاسود منسدلا علي كتفيها.

IMG_٢٠٢٢١٠١١_٢٢٤٢٤٩
IMG_٢٠٢٢١٠١١_٢٢٤٢٤٩


يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.
 

وشاركت اللبنانية قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.
 

 "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.
 

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
 

و شاركت "اللبنانية قمر" في فيلم "حصل خير" مع الفنانة آيتن عامر، وبدرية طلبة، وأمينة، وسعد الصغير، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رمضان، إيمان السيد، محمود الليثى، وغيرهم.
 

وجسدت اللبنانية قمر دور راقصة شعبية تسكن عمارة تضم مجموعة من الأسر، وفور وصول الساكنة الجديدة، يتهافت عليها الأزواج ومنهم موظف مصلحة الضرائب فوزي "كريم محمود عبدالعزيز"، ومدرس اللغة العربية "محمد رمضان"، والمطرب "سعد الصغير"، وينقلب حال هذه الأسر، فتحاول الزوجات الحفاظ على أزواجهن منها في قالب من الأحداث الكوميدية. 

 

IMG_٢٠٢٢١٠١١_٢٢٤٣٠٥
IMG_٢٠٢٢١٠١١_٢٢٤٣٠٥
IMG_٢٠٢٢١٠١١_٢٢٤٢٥٦
IMG_٢٠٢٢١٠١١_٢٢٤٢٥٦
IMG_٢٠٢٢١٠١١_٢٢٤٢٤٩
IMG_٢٠٢٢١٠١١_٢٢٤٢٤٩
IMG_٢٠٢٢١٠١١_٢٢٤٢٤١
IMG_٢٠٢٢١٠١١_٢٢٤٢٤١
الفنانة اللبنانية إطلالة مثيرة فيلم حملة فرعون قمر اللبنانيه أعمال الفنانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

نبأ سار للمصريين.. تفاصيل حجز عمرة شاملة الإقامة والتأشيرة بـ 4400 جنيه

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

التعادل الإيجابي يحسم لقاء بروسيا دورتموند وإشبيلية فى دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تكشف مفاجأة خلال الأسبوع المقبل| شاهد

تقلبات الطقس.. الأرصاد: السبت أمطار على القاهرة متفاوتة الشد| شاهد

ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. مصر تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية| تحليل

للفتيات.. أرخص كيا هاتشباك أوتوماتيك 2011

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سهرة.. منة عرفة تبهر متابعيها بالإطلالة جديدة| شاهد

أول مرة تسمع عنها .. 5 أعشاب خارقة لعلاج الضعف الجنسي

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بهاف ستومك.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ