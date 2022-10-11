ضبط 3 طلاب في واقعة مشاجرة مدرسة الإسماعيلية المشتركة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط 3 طلاب متهمين في واقعة مشاجرة مدرسة الشهيد محمود منصور الثانوية المشتركة بمحافظة الإسماعيلية، وجاري التحقيق معهم.

حيث وقعت مشاجرة بين 4 طلاب بمدرسة ابو صوير الثانوية المشتركة بمحافظة الإسماعيلية، علي اثر خلافات شخصية بينهم في موعد الانصراف بنهاية اليوم الدراسي.



من جانبها كشفت مصادر رسمية لصدي البلد، تفاصيل الحادث، والتي جاري علي أثرها ضبط 3 طلاب غير مقيدين بالمدرسة محل الواقعة، موضحة أنه أثناء خروج الطلاب من المدرسة، فوجيء بقيام 3 أشخاص غير مقيدين بالمدرسة، ومقيمين بعزبة أباظة مركز ابو صوير، بالتعدي علي أحد الطلاب لحظة خروجه " تم تحديد هويتهم"، وجاري ضبطهم.

وخلال محاولة المتهمين اللحاق بالطالب، استوقفهم المشرف علي اليوم الدراسي، فقاموا بضربه بالشومة، محدثين إصابته بكدمة بالساق، وأثناء ضبطهم قاموا بالهرب.

في السياق ذاته، كشفت التحريات الأولية للواقعة أن السبب وقوع خلافات شخصية بين المتهمين حول علاقة أحدهما بفتاة.

تحرر عن ذلك مذكرة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.