تدريب أطباء البحر الأحمر على أعمال الملاريا والفيلاريا والليشمانيا

نفذت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، فعاليات تدريب الأطباء على الدورة التدريبية لأعمال الملاريا والفيلاريا والليشمانيا، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

حاضرت الدورة التدريبية، الدكتورة نجلاء شطا مدير الإدارة العامة للملاريا والفيلاريا والليشمانيا بوزارة الصحة والسكان، حيث دربت الفريق الطبي القائم على أعمال الملاريا والفيلاريا والليشمانيا بمحافظة البحر الأحمر بمستشفى حميات الغردقة.

على الجانب الاخر أعلن الدكتور اسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ، توافر مصل الإنفلونزا الموسميّة "Vaxigrib Tetra" رباعي التكافؤ بمكتب صحة الغردقة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس، وأنه آمن وخاضع لكافة أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، مؤكدا أن اللقاح متوفر لجميع المواطنين بسعر 50 جنيها.

وشدد العربي، على الالتزام بالتعليمات بتأجيل تطعيم الأشخاص المصابين بحمى شديدة، ومنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم (البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9)، في حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج.

ويبدأ التعطيم للأطفال من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح، أما الأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الانفلونزا الموسمية بسنوات سابقة، يتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين يفصل بينهما مدة لا تقل عن 4 أسابيع، وسيكون مكان التطعيم، بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، كما أنه لا يتم إعطاء لقاح الانفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.