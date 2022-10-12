مدرب الأهلي للسلة: أمامنا الكثير لنقدمه بالبطولة العربية..ونقاتل من أجل إسعاد الجماهير

قال أحمد الجارحي المدرب العام لفريق الأهلي لكرة السلة، إن فريق أهلي حلب السوري مميز للغاية، إلا أن فريقه كان أدائه متراجع بسبب التوقيت المبكر للمباراة، فضلًا عن حصول الفريق على راحة غير كافية.

وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي أمامه الكثير ليقدمه في الفترة المقبلة، موجهًا الشكر لجماهير الأهلي في الكويت، على الحضور المستمر لمباريات الفريق.

وأشار إلى أن الأهلي يقاتل من أجل إسعاد الجماهير التي تساند الفريق وتقف بجواره منذ بداية البطولة، موضحًا أن مواجهة الجهراء الكويتي لن تكون سهلة، في دور الثمانية بالبطولة العربية للأندية، خاصة وأن المنافس يمتلك لاعبين مميزين.

واختتم تصريحاته، بالحديث بعيدًا عن فريق السلة، بأن المستحقات التي يتقاضاها لاعبين أو مدربين، عن طريق «الفيزا البنكية» وليست بالتوقيع على أوراق من أجل الحصول على المستحقات.