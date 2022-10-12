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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يشكل صديد السائل المنوي خطورة على الزوجة؟

صديد الذكر
صديد الذكر

يصاب الكثير من الرجال بإفرازات الصديد وهى التى تسبب القلق والتوتر للرجال ، حيث تخرج العديد من الإفرازات من الذكر على هيئة قيح، بمعنى أن البول لا يكون نقياً 100% كالمعتاد.


 

و تدفق هذه الإفرازات من طرف القضيب يدل على حالة مرضية طارئة تتمثل في التهاب المسالك البولية المؤدية لحدوث الصديد.


 

و السؤال الاهم هل يشكل صديد السائل المنوي خطورة على الزوجة، لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى الاجابة.


 

أثبتت الكثير من الدراسات أن الصديد يشير إلى احتمالية كبيرة بانتقاله إلى الزوجة عبر العلاقة الحميمة، كما يؤثر صديد السائل المنوي على كلا الزوجين خلال الجماع، وفي هذه الحالة يستلزم علاج الزوج والزوجة مما يجنبها التعرض للخطر.


 

أما من ناحية القدرة على التخصيب فإن الصديد يعيق بكل الطرق قدرة الحيوانات المنوية على تخصيب البويضة؛ حيث يمنع الصديد من الحركة الطبيعية للحيوانات المنوية ومن ثم يضعف فرصة التخصيب، وهو ما يعيق حدوث الحمل طوال فترة الإصابة بالصديد.


 

طرق علاج صديد الذكر..


 

١-الحرص على الإكثار من تناول الماء.


 

٢-المحافظة على نظافة العضو التناسلي.


 

٣-الامتناع عن استخدام الصابون المعطر المحتوي على المواد الكيماوية طوال فترة الإصابة.


 

٤-تجنب العلاقة الحميمة إلى حين زوال الأعراض.

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