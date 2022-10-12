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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رضوى الشربيني: اللى بتتنازل عشان المركب تمشى بتغرق بيها

صدى البلد

كتبت الاعلامية رضوى الشربينى عبر حسابها بموقع التدوينات تويتر :"اللى هتتنازل  من الاول علشان المركب تمشي…المركب بتغرق بيها لوحدها".

كشفت المذيعة رضوى الشربيني مفاجأة لجمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في تصريحات تلفزيونية إنها لا تحب الشهرة ولا التعامل مع السوشيال ميديا. 

وأكدت رضوى الشربيني في تصريحات خاصة لبرنامج إنسايدر بالعربي، على أنها تحب أن تكون على طبيعتها والشهرة تحرمها من هذا الأمر، مشيرة إلى أنها لا تهتم بتصدر فيديوهاتها مشاهدات السوشيال ميديا. 

وعن اتهامات تعمدها تصدر التريند، قالت رضوى الشربيني ردا صادما ومختصرا وهو كلمة “معلش”، مستطردة:" اللي شايف إني بتعمد أعمل تريند يقلدوني". 

رضوى الشربيني وعروس الإسماعيلية 

علقت  رضوى الشربيني على أزمة عروس الإسماعيلية المتصدرة التريند من يومين، وكتبت على حسابها على “تويتر” رسالة قوية للنساء بعد واقعة عروس الإسماعيلية. 

وكتبت رضوى الشربيني علي صفحتها قائلة: "أسمع بقى صوت أى حد مهزأ بيقول للست اتنازلي علشان تعيشى، البيت بيتبنى على المودة والرحمة اللى ربنا قال عليهم، مش على التنازل والإهانة يا عدماء الكرامة، حق الست فى الدين والشرع والقانون إنها تعيش حياة كريمة، وللأسف وصلنا من الجهل والرخص إنها لما تطالب بحقوقها تبقى بتخرب بيتها". 

وشهدت الإسماعيلية، واقعة مؤسفة بقيام عروس الإسماعيلية بالتوجه إلى قسم شرطة ثان وتحرير محضر ضد زوجها، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب المبرح وإصابتها بإصابات مختلفة في أماكن متفرقة بالجسم.

وتفاجأت "مها. م"، المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية، خلال حضورها نيابة قسم ثان بمجمع محاكم الإسماعيلية للاستماع لأقوالها في المحضر الذي حررته مساء أمس، السبت، برقم 9064 لسنة 2022 جنح قسم ثان الإسماعيلية ضد زوجها "تاجر خضار" بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإصابتها بإصابات بالغة، بقيامه بتحرير محضر سابق ضدها يتهمها فيه بسرقة مشغولات ذهبية من منزل الزوجية وحمل رقم 4363 لسنة 2022 إداري ثان الإسماعيلية.

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