4 أمور تعالج ترك الصلاة .. الإفتاء تكشف عنها

علاج ترك الصلاة .. قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ترك الصلاة معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وما ينبغي للمسلم أن يقع فيها وعليه التوبة

وبين في إجابته على السائل أن طريقة التغلب على هذا الأمر يكون من خلال أربعة أمور هي:

1- الصلاة مع الأذان أي بمجرد إنتهاء المؤذن تسارع إلى الصلاة فتؤديها.

2- الاستعانة بالصحبة الصالحة المعينة على تأديتها.

3- الدعاء أثناء السجود.

4- كثرة الاستغفار.

حكم ترك الصلاة

وأكد الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، خلال البث المباشر المسجل لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تارك الصلاة ليس بكافر بل هو مسلم عاصي ومرتكب لكبيرة يجب نصحه بالكلام والحال.

وقال عاشور في إجابته على السائل:" المتطرفون عملوا من القضية مفاصلة يا إما في خندق الكفر أو خندق الإيمان، فلو بتصلي فأنت مؤمن ولو مبتصليش فأنت كافر، ونحن نقول علينا فهم النص بطريقة صحيحة لبيان دلالته"، مشدداً على أنه لو كفرنا تارك بالأولى بنا أن نرجعه لدائرة الإسلام أولاً بإنطاقه الشهادة مرة أخرى بدلاً من الحديث عن عدم أداءه للصلاة، لكن الحديث أراد من تركها جحوداً وإنكاراً، ونحن لا نفكر بل يكفره القضاء بعد التأكد من عدم إيمانه مطلقاً بفرضيتها.

أمور تكفر ذنوب تارك الصلاة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ترك الصلاة معصية كبيرة وإثم عظيم ويعد تركاً لركن من أركان الإسلام، ولا نحكم عليه بالكفر لأنه تركها كسلاً وليس ناكراً لها.

وتابع: عليه التوبة وعلينا النصيحة والدعاء له بالهداية ومن الممكن ان تحظى دعوة باستجابة من الله عز وجل.