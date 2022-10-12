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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهامات روسية لمسئول أوكراني كبير بالضلوع وراء تفجير القرم

جسر القرم
جسر القرم

أكدت السلطات الروسية ممثلة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن المخطط للهجوم على جسر القرم هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز.

لم تأت الاتهامات جراء رأي مسئول روسي، لكن جاءت نتاج تقرير لجهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع لجنة التحقيق التي تمّ تشكيلها بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يطرح تساؤلات حول سرعة رأي اللجنة  في مرتكبي التفجيرات، وهل هناك من دلائل لذلك.

وقال الروس إنه "تمّ إثبات أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم كان مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف، والموظفون والوكلاء".

كما حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 12 شخصا من "المتواطئين في التحضير للهجوم الإرهابي على جسر القرم، تم اعتقال 8 منهم".

وأشار التقرير إلى أنه "تم اعتقال 5 مواطنين من روسيا و3 مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا، شاركوا في الإعداد للجريمة".

وبحسب الجهاز، فإن القنبلة التي استخدمت في الهجوم كانت مموهة في لفائف وتم إرسال المتفجرات من أوديسا عبر بلغاريا وجورجيا وأرمينيا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية لجسر كريتش الذي دمر جزئيا بجانب مرافق البنية التحتية التي تزود شبه جزيرة القرم بالكهرباء والغاز الطبيعي، كما أمر بتشكيل لجنة للتحقيق بعد الانفجار الذي استهدف الجسر.

ومساء الأحد الماضي، اتهم الرئيس الروسي أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار .
 

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