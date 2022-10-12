اليوم .. انطلاق ربع نهائي بطولة امريكا المفتوحة للإسكواش

تنطلق اليوم النصف الأول من مباريات دور ربع النهائي ببطولة امريكيا المفتوحة للإسكواش للسيدات وللرجال، والتي تستضيفها ولاية فيلادلفيا الأمريكية في الفترة من 8 حتى 15 أكتوبر الجاري، بمجموع جوائز 362,754 دولار .

وتأهل لدور ربع النهائي 4 لاعبين و5 لاعبات وهم: علي فرج ومروان الشوربجي وطارق مؤمن ويوسف سليمان بالإضافة إلى نوران جوهر وروان العربي ونور الطيب ونور الشربيني وسلمى هاني.

وجاءت مباريات النصف الأول من دور ربع النهائي لمنافسات الرجال كالتالي: في يوم مصري خالص يلتقي مروان الشوربجي المصنف الثامن عالميًا مع مواطنه يوسف سليمان المصنف ال 12 عالميًا في تمام الساعة الثانية عشر وربع بعد منتصف الليل.

بينما يصطدم علي فرج المصنف الثاني عالميًا مع مواطنه طارق مؤمن المصنف السادس عالميًا وذلك في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

كما جاءت مباريات السيدات كالتالي: تلتقي نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا مع مواطنتها روان العربي المصنفة الثامنة عالميًا في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وأخيرًا تلعب نور الطيب المصنفة السادسة عالميًا مع الإنجليزية اماندا صبحي المصنفة الرابعة عالميًا في تمام الساعة الواحدة والربع بعد منتصف الليل.