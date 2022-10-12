محافظ القليوبية يبحث تطوير منطقتي بهتيم والخانكة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا لبحث مشروع مخطط تطوير وتحسين الخدمات لمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخانكة وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي .



وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، أنه تم اختيار هذين المنطقتين نظرا للحاجة الملحة واحتياج المواطنين إلى مزيد من الخدمات، خصوصا في البنية التحتية لخلق آفاق اجتماعية واقتصادية أفضل للمواطنين.

وطالب المحافظ، عمل الدراسات اللازمة لاختيار أنسب المشروعات التي يحتاج إليها المواطنون من خلال الدراسات الميدانية واستطلاع آرائهم والتأكيد على المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، التي توفر فرص عمل للشباب بالإضافة إلى إنشاء مشروعات استثمارية تساهم في التطوير الحضري لتلك المناطق كالساحات وجراجات السيارات والمحلات.

وأشار محافظ القليوبية إلى أهمية المشروع الذى يستهدف تطوير بعض المناطق غير المخططة ” لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات بشكل حضاري يلبي احتياجات المواطنين بتلك المناطق لتحقيق الرؤية القومية المستهدفة لخلق آفاق اجتماعية واقتصادية أفضل لقاطني هذه المناطق تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تتم من خلال استراتيجية شاملة تستهدف التطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير المخططة لتتوافق مع مختلف الفئات بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير وجه الحياة في مجالات التنسيق الحضري والتعليم والصحة والمرافق للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة، معلنًا تذليل كافة الاجراءات وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروعات لتحقيق طموحات المواطن وإحداث نقلة نوعية وحضرية في تلك المناطق مشيدًا بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية الحضارية والدعم الذي يقدمه للمحافظة لتطوير عدد من المناطق غير المخططة لتوفير الخدمات الضرورية بها.

وأضاف الهجان، أن المحافظة حريصة على تذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذ المشروع تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بشأن القضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، تحقق طموحات المواطن وإحداث نقلة نوعية وحضرية في نمط الحياة العمرانية من خلال إعادة تخطيط تلك المناطق من جديد بما يليق بكرامة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.

ومن الجدير ذكره أن المخطط يشتمل علي عدة مشروعات لتحسين جودة الحياة في منطقة بهتيم من بينها استغلال أرض وادى القمر في توفير خدمات ترفيهية وتطوير سوق بهتيم بشكل حضاري ليلائم احتياجات السكان وانشاء جراج متعدد الطوابق وانشاء سوق جديد لاستيعاب الباعة الجائلين وتطوير الجزء الملحق بمركز طبي بهتيم المطور مع إعادة بناء وتعلية السور الخارجي وتعلية طابق رابع لمكتب صحة خلف مرکز بهتیم وکوبرى مشاه للعبور الامن للطلاب وتزويد مبني التضامن الاجتماعي بأجهزة حاسب الي وتطوير مدرسة الشهيد محمد يحي عشري الإبتدائية وتطوير نادي بهتيم الرياضي وزيادة عدد دورين بمستشفى بهتيم المركزي وإحلال مركز طبي بهتيم ثان بالكامل وإعادة تجهيزه وصيانته.



وفي مدينة الخانكة يشتمل المخطط أيضا علي عدة مشروعات من بينها تطوير حديقة المشمش وإعادة تأهيل حديقة نسمة، واستغلال 65% من مساحتها لاقامة مشروعات استثمارية (تجارية وخدمية وترفيهية) لخدمة رواد الحديقة بالاضافة الي استغلال الأراضي الفضاء أملاك الدولة لإنشاء مشروعات خدمية واستثمارية وإنشاء مجمع مدارس وتوسعة مدرسة البطل احمد عبدالعزيز الابتدائية وتدعيم وإنارة طريق الخانكة السلام بطول 2 كم وانشاء ميني خدمي يضم (سجل مدني / ضرائب عقارية - مكتب جوازات - تموين - شهر عقاري ) ورفع كفاءة مركز طبي الخانكة أول وثان وإحلال وتجديد خط مياه قطر 600 بطول 6 كم، وإحلال وتجديد خط مياه قطر 350 واحلال وتجديد خط طرد صرف صحى قطر 500 مم من محطة رفع رقم 2 بطول 1000 متر.

وفى نهاية الاجتماع وجه ممثلى الوكالة الالمانية للتعاون الدولى، الشكر لمحافظة القليوبية للدعم المستمر والمجهودات فى تسهيل تنفيذ المشروع بالمحافظة وفقا لخطة التنفيذ.