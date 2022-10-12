أسطول جران توريزمو يتحول لحقيقة ومعروض للبيع في مزاد علني

عندما يتخيل محب للسيارات مجموعة سيارات مثالية، ترى ما ستكون الطرازات التي تخطر على باله؟ ستكون فيراري بالطبع على رأس قائمة تلك السيارات بتصميمها الإيطالي الجذاب وإمكانياتها المبهرة ومكانته الرفيعة، بالإضافة إلى عدد قليل ربما من سيارات بوجاتي، وربما أيضا بعض سيارات من جاجوار، ولامبورجيني حيث الفخامة الألمانية كما يجب أن تكون.

أعلنت قاعة مزادات RM Sotheby عن مجموعة مكونة من 18 سيارة ، والتي تطلق عليها اسم مجموعة جران توريزمة نسبة إلى ألعاب الفيديو جيمز الشهيرة التي يحبها عشاق السيارات الخارقة والتسارع، وسوف تطرح كلها للبيع في مزاد علني في لندن، نوفمبر القادم، وهي كلها ملكا لشخص واحد.

تعد السيارات الخارقة هي النقطة المحورية والرئيسية للمجموعة. تضم المجموعة سيارة فيراري F40 موديل 1991، جاجوار XJ220 S موديل 1993، بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ موديل 2022، فيراري F50 موديل 1997، أودي كواترو S1 E2 Group B Works موديل 1985 الأيقونية، فيراري 599 SA Aperta موديل 2011، لامبورجيني كونتاش P5000 S موديل 1984، فيراري إنزو 2003، بوجاتي EB110 GT موديل 1993، فيراري LaFerrari موديل 2014، لانشيا 037 Group B Works Evo 1 موديل 1982، فيراري 288 GTO موديل 1985، جاجوار XJR-15 موديل 1991، فيراري 550 Barchetta Pininfarina موديل 2000، بوجاتي EB110 Super Sport موديل 1996، فيراري سوبر أمريكا موديل 2006، لانشيا دلتا S4 Group B Works موديل 1985، لامبورجيني ميورا SV موديل 1971،

ستتوفر المجموعة الكاملة المكونة من 18 سيارة في مزاد RM Sotheby في 5 نوفمبر.