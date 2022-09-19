أول سيارة تنال اهتمام قطاع البزنس.. سانجوي تضع فيراري في تنافس جديد

كشفت "فيراري" مؤخرا عن أول SUV رياضية متعددة الاستخدامات بوروسانجوي التي تحمل شعار الحصان الجامح بعد فترة طويلة من الانتظار والترقب.

حتى أن بعض المواقع المتخصصة في السيارات ومنها "موتور وان" وصفتها بأنها أكثر سيارة منتظرة لهذا العام، وعلى الرغم من أنهم يزعمون في مارانيلو مقر "فيراري" الرئيسي أن Purosangue في فئة خاصة بها وحدها ولا يمكن تصنيفها أنها من فئة SUV، يمكن للجمهور الآن تقييم المنتج النهائي لأحدث سيارة من Ferrari بعد سنوات عديدة من التكهنات.

وتعتبر فيراري Purosangue واحدة من عدد قليل جدًا من طرازات السيارات التي حازت على اهتمام كلا من بها الصحافة وعالم البيزنس والمال، وهو أمر في صالح فيراري.

وبغض النظر عن المواصفات الفنية وتصميم "فيراري بوروسانجوي"، تضع هذه السيارة فيراري في قطاع سوق مختلف كليا عن المنافسات السابقة لها، لأن قطاع الـ SUV أصبح الأكثر شعبية وطلبا سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو القارة الأوروبية وهي أسواق رئيسية لا غنى عنها لأي شركة سيارات تريد تحقيق نجاحات. في حين أن العلامة التجارية لا تصنفها تحت فئة SUV.

ومن الواضح أن هذا المنتج الجديد هو رد فعل لـ فيراري على طفرة انتشار سيارات الدفع الرباعي التي اصبحت شائعة جدا وتقدمها كل العلامات التجارية الفاخرة، لدرجة أنها أصبحت لا غنى عنها ، رولز رويس وبنتلي وأستون مارتن ولامبورجيني كلها لديها طرازاتها من الدفع الرباعي الفخمة.

وباعت سيارات الـ SUV الفاخرة أكثر من 14200 وحدة جديدة خلال السنة الماضية 2021، وتشمل بنتلي بينتايجا و لامبورجيني أوروس و أستون مارتن DBX و رولز رويس كولينان.

وبالتالي ارتفعت المبيعات المجمعة بنسبة 40 % بالمقارنة عن عام 2020 ومن المتوقع أن تنمو أكثر في عام 2022. شهدت الموديلات الأربعة ، ذات الأسعار المختلفة، زيادة مضاعفة مع موديلات 2022، مع ارتفاع أستون مارتن بأكثر من 400 %.

وتباع سيارات الدفع الرباعي الفائقة ذات الأداء العالي بشكل أساسي في أسواق الولايات المتحدة وكندا ، وهي الأسواق التي تحتل نسبة 31% من حجم السوق العالمي، كما ارتفع الطلب عليها بنسبة 46 % في 2021 لتصل إلى أكثر من 4400 وحدة.

واحتلت الصين ثاني أكبر سوق لهذا القطاع ، حيث تم بيع أكثر من 3700 وحدة في 2021، بزيادة 23% وجاءت أوروبا في المركز الثالث مع 3،622 وحدة في 2021، بزيادة 33 % مقارنة بعام 2020.

وتشير الأرقام الآخذة في الصعود المذهل أن قطاع الـ SUV الفاخرة أصبح من الأسواق المربحة جدا لأي شركة و"فيراري" لا يمكن أن تفوت هذه الفرصة وتحجم عن المنافسة، استنادًا إلى المعلومات والصور الرسمية المقدمة من Ferrari ، يبدو أن Purosangue ستحقق نجاحات كاسحة في الأسواق الكبرى وستكون منافسة قوية لـ "لامبورجيني أوروس" السيارة الأكثر مبيعا حاليا للثور الهائج، خاصة وأن "فيراري" تقدم لأول مرة تقدم سيارة رياضية تتسع لأربعة ركاب وليس كسيارات فيراري الأخرى، وعلى عكس منافسيها الأقرب لها، قررت فيراري التركيز على الأداء العالي أكثر من التركيز على مفهوم تقديم خيارات متعددة للعميل ووسائل تخصيص كثيرة، مع التركيز على البعد الرياضي بصورة رئيسية.