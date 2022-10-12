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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل حدث عمدا؟ خطأ تقني سبب خسارة البعض عددا من المتابعين على فيسبوك

فيس بوك
فيس بوك

كشف المهندس فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، تفاصيل خسارة البعض لعدد من المتابعين على الفيسبوك، قائلا إن تلك المشكلة تعتبر خطأ تقنيا.

وأضاف "رمزي"، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2": "الخطأ دا فى إن لدي مجموعة من الأصدقاء ليس لديهم مشكلة، وفجأة لقيتهم راحوا أو عدد عدد المتابعين".

وأوضح أن فيسبوك عن طريق أحد متحدثيها وضع تدوينة منذ ساعة أنهم على علم بتلك المشكلة وسيتم العمل عليها وحلها فى أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن التريند الآن على مواقع التواصل الاجتماعي أن مارك، مؤسس فيس بوك شخصيا خسر عدد متابعيه، لافتا إلى أنه ليس من الممكن على فيس بوك حذف بعض الأصدقاء من الحساب الشخصي، ولكن فى بعض الأحوال من الممكن أن يلجأ إلى هذا لأسباب معينة.

نقص عدد المتابعين جاء عمدا

فيما كشف المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، سبب نقص عدد المتابعين لمستخدمي "فيس بوك"، قائلا إن مارك زوكربيرج يحب "البروباجندا"، بجانب تصفية الحسابات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضاف "طارق"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، اليوم أن هذه الخطوة من "فيس بوك" ومارك جاءت عن عمد وهي بمثابة دعاية غير مباشرة، معقبا: "مارك قاصد ده.. والفيس بوك أكثر منصة شهيرة على مستوى العالم".

وتابع أن المتابعين لمستخدمي "الفيس بوك" لم يتأثروا بهذه الخطوة التي اتخذها "مارك"، ولكن الأمر جاء لتصفية الحسابات المزيفة.

 

الفيسبوك عدد من المتابعين خطأ تقني عدد المتابعين مواقع التواصل الاجتماعي مارك مؤسس الفيس بوك

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