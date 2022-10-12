كيف يستفيد المواطن من التحول الرقمي؟.. خبير معلوماتي يوضح| فيديو

الرقمنة تقضي على الفساد وتوفر الوقت

أكد المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مصر تشهد التحول الرقمي في جميع المجالات، وهذا الأمر سيكون له مردود كبير في مواجهة الفساد وتوفير الوقت، والتعامل مع الخدمات بسرعة كبيرة.



وأضاف أحمد طارق ، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التحول الرقمي نحو الرقمنة والتكنولوجيا، سيكون له دور كبير في مواجهة الفساد في أي مكان.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن الرقمنة تعني التحولات الرقمية الإلكترونية، وتتضمن معالجة المعاملات الورقية القديمة وحفظها بشكل إلكتروني بحت، وذلك في كل القطاعات سواء التعليم أو البنوك والصحة وغيرهم من القطاعات الخاصة أو الحكومية.

التحول الرقمي.. تطور البنية التحتية

وأشاد الخبير المعلوماتي ، بالبنية التحتية التي تتضمن المدن الذكية في مصر، مضيفًا:" لا ينقصنا سوى المزيد من الوقت ، للتحول نحو الرقمنة، مع تطور البنية التحتية القوية".