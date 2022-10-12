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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان قائمة منتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الأفريقية

صدى البلد

أعلن الكابتن محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، قائمة اللاعبين للمعسكر الذي ينطلق اليوم، الأربعاء، استعدادا للسفر إلى الجزائر للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام العام المقبل.

وضمت القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم وعبدالرحمن محمود.

خط الدفاع: علي نوفل ومحمد هلال وعمر زكريا وكامل عبد الحكيم ومحمد عبدالمنعم وأمير علاء وأحمد عابدين واحمد عبد العزيز سيف ومحمد نبيه وعبد الرحمن علي وعبد الله هشام.

خط الوسط: يوسف إسلام ومحمد السيد ومصطفى عكاشة ومروان محمود وإبراهيم عادل وعلي إيهاب ومحمد عبد الناصر وهشام مصطفى وعمرو محمد وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض ومصطفى يحيى.

خط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلي الجزائر 30 أكتوبر  الجاري للمشاركة في التصفيات القارية التي ستقام خلال الفترة من 5 حتى 15 نوفمبر المقبل.

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