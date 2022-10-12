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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا..صالون "التنسيقية" ينظم جلسة نقاشية بعنوان "6 أكتوبر في عيون الشباب وذاكرة الدراما"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غداً الخميس، في تمام الساعة ٧ مساءاً ، جلسة نقاشية بعنوان "6 أكتوبر في عيون الشباب وذاكرة الدراما"، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر.

ويستضيف صالون التنسيقية، والذي يقدمه أحمد مبارك، خلال الجلسة النقاشية كلا من: النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، واللواء محيي نوح، من قيادات الصاعقة والمجموعة 39 قتال سابقا وبطل واقعة فيلم الممر، ومن اعضاء التنسيقية الشيخ سليمان جمعة،وجميلة ذكي وعلي هلال، أصغر أعضاء التنسيقية سنًا.

ويستعرض الصالون خلال الجلسة "انتصارات أكتوبر في الدراما والسينما المصرية"، ويطرح عدة أسئلة منها: "هل اختلفت مظاهر الاحتفال بذكرى أكتوبر الآن عن الماضي؟ وهل تعي الأجيال الحالية قيمة التضحيات التي قُدِّمَت في سبيل تحقيق النصر؟ وأبطال سيناء رموز حقيقية للعطاء والدعم لأبطالنا المقاتلين كيف تمر هذه الذكرى عليهم؟ وكيف تغلب المقاتلون المصريون على الإمكانات والدعم الكبير للجيش الإسرائيلي؟".

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صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية 6 اكتوبر اللواء محيي نوح الدراما

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