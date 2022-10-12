صحف العالم تحتفي بالحدث.. مجلة إيطالية: ستيفانو ريتشي حقق حلمه بإقامة احتفال الـ 50 بالأقصر.. صور

أقيمت احتفالية دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي في الأقصر أمام المعابد الأثرية، واستعرض ستيفانو ريتشي مصمم الأزياء العالمي مجموعة من أشهر الأزياء الخاصة به أمام أقدم معابد الحضارة المصرية.

وتوجه مصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي التحية للحضور، ومن بينهم وكيل مجلس النواب، النائب محمد أبو العينين، حيث قال: "هذا شيء كنت أحلم به منذ أكثر من 20 عامًا، منذ أن زرت مصر لأول مرة. كان ذلك بفضل رجل نبيل اسمه محمد أبو العينين".

وقالت مجلة "فاشون" الإيطالية إن اختيار ايقونة الأزياء ستيفانو ريتشي لمدينة الأقصر من أجل الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء علامته التجارية جاء بسبب عشقه لهذه المدينة.

وذكرت المجلة الإيطالية إن مجموعة الأزياء التي تم عرضها خلال الحفل حملت الروح الإيطالية وتكريمًا لمصر، على سبيل المثال في البدلات الرسمية في أقمشة الجاكار احتوت على زخارف مستوحاة من الكتابة الهيروغليفية وفي سترات المعلم المخصصة للفراعنة المعاصرين، بينما تشير الألعاب اللونية ذات اللونين الذهبي والأزرق إلى وادي الملوك.

كما كان هناك أيضًا تكريم لنيلسون مانديلا، مع إعادة عرض القميص الحريري المصنوع يدويًا، والذي صممه ستيفانو ريتشي لرئيس جنوب إفريقيا، الذي وافته المنية في عام 2013.

كما سلطت المجلة الإيطالية تصريحات ستيفانو ريتشي حول دور وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين في إقامة الحفل بمدينة الأقصر، عقب حلم استمر 20 عاما لصانع الموضة الإيطالي.

الفكرة لـ أبو العينين.. والعائد لـ مصر

استغلالًا لعلاقاته الدولية المتشعبة حول العالم، والتي جنّدها لخدمة البلاد، لم يدّخر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب جهدًا في جلب كل ما يمكنه إظهار الصورة المشرقة لمصر، فسعى نحو دعوة دار أزياء ريتشي العالمية، استنادًا لعلاقة الصداقة التي تربطه بصاحبها الإيطالي المصمم الشهير ستيفانو ريتشي.

وبالفعل تحقق الحلم بدعم كبير من الحكومة المصرية ووزارة الآثار، لإقامة هذا الحف الكبير الذي تابعته واحتفت به وسائل الإعلام العالمية ونقلته من أرض الكنانة مصر.



أبو العينين: هذه هي مصر الحديثة

وفي حديثه خلال الحفل أكد النائب محمد أبو العينين أنها ليلة رائعة لوجود الكثير من الأصدقاء، الذين يحتفلون بالذكرى الخمسين لدار أزياء ستيفانو ريتشي هنا في الأقصر، ياله من حدث رائع، والجميع يشعر بالشغف لرؤية الأقصر، وهناك الكثير من الأصدقاء القادمين للأقصر للمرة الأولى ليروا ماذا يحدث، لقد فهموا وعرفوا الكثير عن الحضارة القديمة، وقد قام دكتور زاهي حواس بدور رائع، ودكتور وزيري قدم عملا رائعا".

وتابع: "في الواقع هذه هي مصر الحديثة التي تستمر مع الحضارة القديمة مع الموضة الحديثة، وهذه هي الرسالة الحقيقة، ورسالة اليوم أن الموضة الحديثة التي يقدمها السيد ستيفانو ريتشي"، مضيفا: "عائلة ريتشي جميعا قرروا أن يأتوا إلى الأقصر ليحتفلوا، بهذا الحدث العظيم في أقدم حضارة في العالم".



وأكمل: "أشعر بالسعادة والفخر وكل شخص اليوم يشعر بالسعادة لرؤية هذه الحضارة على أرض الواقع، وأشعر بالسعادة لرؤيتكم مرة أخرى وأخبركم جميعا بما يوجد في مصر من أمل واستقرار وجمال واتصال بالموضة، لافتا: "كل شخص يشعر بالفخر للترحيب بكم مرة أخرى في المستقبل القريب لحضور الاحتفال بافتتاح أكبر متحف في العالم يحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة، وسيكون حدث تاريخي بجانب أهرامات الجيزة".

