11 عالما بجامعة سوهاج بقائمة ستانفورد ضمن الأكثر تأثيرا في مجال العلوم

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن اختيار ١١ عالماً من أبناء الجامعة ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل ٢٪؜ من العلماء عالمياً، وعددهم ما يقرب من ‏‏‏١٦٠ ألف عالم من ١٤٩ دولة، وذلك اعتماداً على قاعدة بيانات‎ ،Scopus ‎‎في٢٢ تخصص علمي ١٧٦ تخصص فرعي للباحثين.

وأكد "عبد الخالق" أن اختيار ١١ عالماً من أبناء الجامعة يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس خلال الفترة الأخيرة في مجال الإرتقاء بالبحث العلمي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دولياً، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي، مما يعزز مكانة الجامعة دولياً.

جامعة سوهاج

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن اختيار جامعة ستانفورد الأمريكية وهي واحدة من أعرق جامعات العالم لعدد ٦٨١ مصري من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، أكبر دافع وحافز للعلماء ليضاعفوا من إنتاجهم.

وبذل المزيد من الجهد لقيادة مصر نحو مستقبل أفضل في مجال البحث العلمي، والمنافسة على المستوى العالمي، والمساهمة بقوة في منظومة البحث العلمي المصرية.

وهنأ "عبد الخالق" علماء الجامعة الذين تم اختيارهم علي تميزهم و تمثيلهم المشرف الجامعة، متمنياً لهم مزيداً من التفوق والتميز والنجاح، مضيفاً انه سيتم تكريمهم خلال احتفالية يوم العلم، والذي ستنظمها الجامعة يوم ٢١ ديسمبر القادم.

وجدير بالذكر أن علماء الجامعة الذين تم اختيارهم من منتسبي كلية العلوم وهم الدكتور إبراهيم عطية الله، والدكتور محمود عبدالعاطي، والدكتور هاني عبداللطيف والدكتور زكريا عطيه والدكتورة ليلى حمدان والدكتور صدقي حامد والدكتور عبدالمعطي محمد، والدكتور محمود عبدالعليم والدكتور محمد خيري، والدكتور محمد شاكر، والدكتور أحمد أبو ضيف.