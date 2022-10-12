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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس| الأرصاد: موجة أمطار تضرب البلاد لمدة 72 ساعة قادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة، موجة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد تشمل مناطق من الوجه البحري، وسط استمرار استقرار درجات الحرارة حول معدلها المتوسط لتسجل 29 درجة على القاهرة و36 على الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون حالة الطقس الـ 72 ساعة القادمة، يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، يكون حالة الطقس الـ 72 ساعة القادمة، يكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وعن فرص سقوط الأمطار خلال الطقس الـ 72 ساعة القادمة، تشهد مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

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فيما تشهد مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، خلال حالة الطقس الـ 72 ساعة القادمة.

واعتبارا من مساء السبت المقبل، تشهد حالة الطقس الـ 72 ساعة القادمة، زيادة فرص سقوط الأمطار على البلاد، حيث تصل إلى متوسط 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الـ 72 ساعة القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 27 إلى 29 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 26 إلى 28 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 31 إلى 34 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 29 إلى 31 درجة 
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 33  إلى 36 درجة

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد حالة الطقس الـ 72 ساعة القادمة

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