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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ صدى البلد

سعيد حامد: لا يوجد جزء ثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية

صعيدي في الجامعة
صعيدي في الجامعة الأمريكية

كشف المخرج سعيد حامد حقيقة وجود جزء ثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وقال "حامد" في تصريحات لـ صدى البلد:" هذا الأمر ليس حقيقي، ولايوجد جزء ثاني من العمل، وإذا وجدنا فكرة تناسب تطورات الأبطال حاليا وقتها نأخذ قرار لكن حتى الان لايوجد شئ.

وكان قد عقد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، ندوة للاحتفاء بالمخرج الكبير سعيد حامد والذي تم تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان.

وكشف كواليس همام في إمستردام وقال:"المنتج محمد العدل قال إن الفيلم سيسافر إلي براغ، وقررت ألا أسافر مع الفريق وفوجئت حينما وصلوا أن نيجاتيف الفيلم لم يصل، وكلمني خالد حماد وقال لي" النيجاتيف ضاع" وفضلنا جميعا لمدة 48 ساعة في حالة صعبة وعرفنا ان الشنط ذهب إلي أمريكا بالخطأ، وكان هذا الفيلم السبب في نقلة الصوت في السينمات القديمة.

سعيد حامد: الكوميديا قوة مشهد وليست إفيهات مستهلكة| خاص

سعيد حامد بندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية: قاسينا بسبب فيلم همام في أمستردام

وحرص المنتج محمد العدل على إلقاء كلمة  قال فيها: "حينما ذهبت لنعمل سويا في صعيدي في الجامعة الأمريكية، ذهبت لأشاهد فيلم الحب في التلاجة وانبهرت وقاسينا في فيلم همام في أمستردام، وعملنا طفرة في السينما بسبب صعيدي في الجامعة الأمريكية، وأشكر مهرجان الإسكندرية على تكريمه له.

وقال سعيد حامد:" كل الموجودين في القاعة أصدقاء كفاح وخاصة محمد العدل، بداية من صعيدي في الجامعة الأمريكية وكملناها حتي همام في أمستردام.

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