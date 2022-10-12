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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة تتابع تنفيذ مشروعات بالتعاون مع الوكالة الألمانية

هند عبدالحليم نائب
هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة

عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اجتماعا لمتابعة نسب التنفيذ بمشروعات تطوير المناطق غير المخططة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz بالإضافة إلى متابعة نسب تنفيذ أعمال تطوير سوق السمك بحى جنوب.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وتذليل كافة العقبات أمام الجهات المنفذة.

واكدت نائب المحافظ ان الاجتماع تناول متابعة نسب تنفيذ اعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 7 شوارع بنطاق حى بولاق الدكرور كما تم متابعة نسب تنفيذ اعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى للشوارع المدرجه بنطاق حى الوراق.

واضافت هند عبد الحليم أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي بشأن تطوير سوق السمك بحي جنوب الجيزة والذى تم الانتهاء من أعمال الخرسانات بالمبني الإداري والمطعم ودورات المياه وجاري الاستكمال.

وثمنت هند عبد الحليم التعاون المثمر والفعال بين محافظة الجيزة والوكالة الألمانيةgiz والتى شهدت إنجاز عدد من المشروعات فى نطاق المحافظة ساهمت فى تحسين جودة حياة المواطنين .

جاء ذلك بحضور مندوب الوكالة الألمانية GIZ ومدير عام وحدة التطوير الحضرى بالمحافظة ومديرى وحدة التطوير الحضري بأحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور وممثلو شركات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء بالجيزة .

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