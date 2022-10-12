عرض خاص لفيلم حظك اليوم بحضور أبطاله

أقيم العرض الخاص لفيلم حظك اليوم وذلك بحضور أبطال الفيلم وعدد من نجوم السينما والمنتجين ومشاهير السوشيال ميديا.



وحضر العرض الخاص من أبطال الفيلم كل من كريم قاسم وطه دسوقي ومحمد مولي ومروان يونس وشهد الشاطر والمؤلف أحمد بيلي والمخرج أسامة عرابي والمونتير رندا محمود والمنتج إيهاب السرجاني وعز شهوان وجيلان علاء، بجانب حضور يسرا اللوزي وملك زاهر ومحمود عمرو ياسين وعدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا والمنتجين السينمائيين.

الفيلم الذي يعرض حالياً بجميع دور العرض تبدأ أحداثه بتعرف الانفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.



الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني وتسويق وعلاقات عامة MAD Solutions.



كانت الفترة الماضية قد شهدت حملة ترويجية كبيرة بدأت بتعاون الشركة المنتجة مع محل مثلجات وحلويات شهير، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية فيديوهات وأخبار حول صناديق هدايا تحتوي على حلوى وتورتة تم توزيعها على عدد من المواقع والشخصيات الشهيرة، فيما يظهر على الصندوق اسم الفيلم "حظك اليوم" وهاشتاج "إحنا بتوع عيد ميلاد" دون أي تفسير، ما دفعهم للتساؤل حول من يكون وراء الحملة الترويجية قبل أن تأتي الإجابة في صورة الإعلان التشويقي للفيلم.

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