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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السمنة والتدخين وإدمان الكحوليات.. إستشاري يوضح عادات لها علاقة بأمراض القلب|فيديو

أمراض القلب
أمراض القلب

قال الدكتور باسم ظريف إستشاري القلب بمعهد القلب القومى؛ إن الذبحة الصدرية تحدث لسببين؛ الأول أن الشرايين تضيق بشكل كبير و يشعر المريض بهذا عندما يمشي واحد كيلو ثم يشعر بالألم وبعد مدة يمشي نصف كيلو فيشعر بالألم ثم بعد مدة يمشي المريض 100 متر ويشعر بالألم في الصدر فهذا التطور حدث مع الإهمال لحالة.

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استشاري قلب يكشف سبب حدوث الذبحة الصدرية |فيديو

أضاف باسم ظريف خلال لقائه في برنامج حكاوي طبية المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامية سالي سمير؛ أن هناك شباب في عمر العشرينات والثلاثينات تصاب بالجلطات حالات حادة بالذبحة الصدرية، وذلك بسبب تجاهل نسب الكوليسترول والفحوص الطبية بشكل دوري .

 تصلب الشرايين

أوضح استشاري القلب بمعهد القلب القومي؛ أن السمنة والتدخين وإدمان الكحوليات وأمراض الضغط والسكر لها علاقة وثيقة بأمراض القلب والشرايين بالإضافة إلى أن زيادة الكوليسترول تقوم بمحو للشرايين؛ مضيفا أن تصلب الشرايين هو مرض العمر فالذين يقومون بعملية القسطره غالبا ما يكون أعمارهم فوق السبعين عام.

القلب الشرايين حكاوي طبية باسم ظريف زيادة الكوليسترول سالي سمير

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