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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وضع محتوى علمي.. اتحاد الكرة يوضح خطوات حل أزمة الرخص التدريبية

صدى البلد

 

أكد الدكتور جمال محمد علي ، مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة ، أن هناك تواصل تم بالفعل مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على هامش محاضرة لتأهيل المحاضرين التابعين للكاف.


وقال جمال محمد علي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة من أجل حل أزمة إصدار الرخص التدريبية للمدربين المصريين.


وأشار إلى أن هناك متطلبات وضعها الكاف من أجل إصدار الرخص التدريبية على رأسها وضع محتوى علمي للرخص التدريبية التي سيتم منحها للمدربين.


وأكد أنه جاري مراجعة كافة المناهج الخاصة بالرخص التدريبية من أجل تقديمها للكاف موضحاً أن العمل الأكاديمي لمتخصصي دراسات كلية التربية الرياضية يساهم في وضع الرخص التدريبية.

الاستعانة بالمتخصصين.. 

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وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بخبرات المدربين المتخصصين في الكرة المصرية وأصحاب التجارب المميزة مثل طارق العشري وعبد المنعم شطة ومحمود سعد.


وأوضح أنه عقد جلسة مع مدير إدارة التطوير بالاتحاد الأفريقي وتم التطرق لمسألة الاختبارات التي سيتم الاعتماد عليها لاعتماد نجاح أي مدرب يخوض الاختبارات.

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