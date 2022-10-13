هل تحدث المعجزة.. فرص برشلونة في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

نجا فريق برشلونة الإسباني من الهزيمة أمام إنتر ميلان، وأدرك التعادل في الوقت بدل الضائع، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لمثلها، على ملعب " كامب نو" بالجولة الرابعة لدور المجموعات دوري أبطال أوروبا.

تعادل برشلونة أمام الإنتر أبقى على أمل طفيف له في التأهل لدور الـ16 بالمسابقة الأوروبية.

في تلك المجموعة حسم بايرن ميونخ تأهله بالفعل لدور الـ16، حيث يتصدر مجموعته بـ12 نقطة، وقد فاز في مبارياته الأربعة حتى الآن.

ويأتي إنتر ميلان في المركز الثاني بـ7 نقاط ثم برشلونة بـ4 نقاط، أما فيكتوريا بلزن يتذيل الترتيب بلا نقاط.

ويتبقى لبرشلونة مواجهتين بدور المجموعات، واحدة أمام بايرن ميونخ، والثانية أمام فيكتوريا بلزن.

فرص برشلونة في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا



يجب أن يفوز برشلونة في مباراتيه أمام بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن.

كما يجب خسارة إنتر ميلان لمباراتيه المتبقيتين أمام فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ.

أيضًا يمكن لـ برشلونة التأهل إلى الدور المقبل لو حصد 4 نقاط من أصل 6 متبقية، لكن يجب أن يخسر إنتر ميلان مباراتيه المقبلتين ، وهذا السيناريو يحتاج إلى معجزة