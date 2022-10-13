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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

“ألوان من التراث في صعيد مصر”.. جديد سلسلة الثقافة الشعبية

كتاب “ألوان من التراث
كتاب “ألوان من التراث الشعبي في صعيد مصر”

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عن سلسلة الثقافة الشعبية، كتاب “ألوان من التراث الشعبي في صعيد مصر”، جمع وتقديم الدكتور غريب محمد على.

يتناول ثلاثة ألوان من التراث الشعبي في صعيد مصر في الأغنية الشعبية، والمثل، واللغز وقد تم جمعها من قرية الكرنك بالأقصر. هذه القرية العامرة بفنون من التراث الشعبي والتي يخشى المؤلف أن يضيع منها هذا التراث مع تقدم الحضارة والتكنولوجيا .

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فلقد اختلف وجه القرية وبعض عاداتها وما عاد الناس يجتمعون كما كانوا يتذاكرون شيئا من هذا التراث إلا في المناسبات العامة كالأفراح، وما عاد كثير من شبابنا اليوم يهتم بهذا التراث كثيرا، بل لعل بعضهم لم يعد يفهم بعض الكلمات التي كان يستعملها اجدادنا وآباؤنا .

ويعد هذا الكتاب مصدرا مهما لتوثيق هذه الألوان الشعبية . محافظة الأقصر؛ لما للمؤلف من خبرة طويلة في هذا المحال، ولأنه من أبناء هذه المنطقة وعاشق لتراثه.

مصر الأقصر الثقافة التراث الهيئة المصرية العامة للكتاب

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