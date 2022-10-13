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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صعود ثنائي وادى دجلة إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

علي فرج
علي فرج

تأهل ثنائي وادى دجلة نوران جوهر وعلي فرج، إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية للإسكواش - والتي تقام في الولايات المتحدة، ليقترب اللاعبان من التتويج ببطولة جديدة، والحفاظ على ريادة التصنيف العالمي.

ونجح لاعبا وادى دجلة في الصعود للدور النصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، بعد تغلبت نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، على منافستها الدجلاوية روان العربي، المصنفة الثامنة عالميًا، بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (8-11) (11-4) (12-10) (12-10) في مباراة استغرقت (59) دقيقة. 

وفاز علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، على منافسه طارق مؤمن، المصنف السادس عالميا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-9) (11-9) (11-5) في مباراة استغرقت 52 دقيقة.

ومن المقرر أن تلتقي "جوهر" في مباراة الدور نصف النهائي بمنافستها نور الطيب، ويلتقي "فرج" بمنافسه مروان الشوربجي.

وانطلقت بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش يوم 8 أكتوبر وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة 8 لاعبين من أندية وادى دجلة بمجموع جوائز 181,377 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتضم قائمة المشاركين من وادى دجلة كلًا من علي فرج، ومازن هشام، ويحيى النوساني، ومصطفى السرتي، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، ونور أبو المكارم.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

وادي دجلة نوران جوهر علي فرج بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش روان العربي

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