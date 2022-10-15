الكيلو بـ500 جنيه وتعالج الاكتئاب.. تفاصيل مشروع فاكهة اللونجان بعد نجاح زراعتها

فاكهة اللونجان أو كما يطلق عليها بين أوساط المهتمين بزراعة الفواكه الاستوائية ومحبي زراعة الأشجار المختلفة داخل مصر وخارجها باسم فاكهة عين التنين؛ وذلك بسبب وجود تشابه بين الفاكهة ومقلة العين ووجود علامة تشبه العين البيضاء على الحفرة التي تظهر في العين الكبيرة ويصل سعر الكيلو من ثمارها حوالي 500 جنيه؛ إضافة إلى وجود العديد من الفوائد الطبية المختلفة لتلك الفاكهة.. بهذه الكلمات أكد المهندس "محمد عطية" ابن مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في حديثه لموقع صدي البلد.

أكد المهندس "محمد عطية" ان الجميع يلقبوني بالمجنون في زراعة الفواكه الاستوائية وخاصة انني أعكف علي زراعة الفواكه الاستوائية داخل المشتل الخاص بي انا وشقيقي "محمود" ونعمل علي إنتاج العديد من الشتلات من تلك الفواكه وتوفيرها بأسعار مناسبة أمام المواطنين الراغبين في الزراعة.

وأضاف المهندس "محمد" انه تم زراعة فاكهة اللونجان او فاكهة عين التنين داخل المشتل الخاص بهم وذلك لوجود العديد من الفوائد الطبية المختلفة لها بالإضافة الي سعرها المميز مشيرا الي ان فاكهه اللوجان هي فاكهة لينة وأصغر من ثمار الليتشي وهي شجرة استوائية المنشأ أصلها جنوب الصين وتتواجد بجنوب شرق آسيا وحاليا تنتشر في مختلف دول العالم.

وأشار "عطية" الي ان فاكهة اللونجان تنمو شجرتها حتى 6 إلى 7 أمتار، والنبات حساس جدا لدرجات الحرارة المنخفضة وبالفعل قاموا بتهيئة الأجواء المناخية المناسبة له داخل من خلال الصوب الخاصة خلال فصل الشتاء بالإضافة الي ان أشجار اللوجان تنمو في التربة الرملية لذلك ينصح بزراعتها في الأماكن الصحراوية.

وأكد "عطية" انه تم انتج شتلات اللونجان بالنوعين الأحمر والبني الفاتح والشتلة تكون بعمر سنتين ويتم زراعتها في التربية وتعطي إنتاجيه بعد ثلاث أو اربع سنوات ويكون متوسط إنتاج شجره اللونجان بعد سبع سنوات تقريبا حوالي 200 الي 300 كيلوا ومتوسط سعر الكيلو 500 جنيه.

وعن فوائد اللونجان وقيمته الغذائية أشار الي ان الثمرة الواحدة تحتوي على كمية كبيرة من من فيتامين C كما تحتوي الثمرة على معادن مثل الحديد والفوسفور كما انها تعتبر من مضادات الاكتئاب لأنها تعطي تأثير الاسترخاء للأعصاب وتعمل على تحسين القدرة على التئام الجروح بالإضافة الي العديد من المزايا الطبية المختلفة.

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