غدا.. مسار إجباري تختتم جولتها الصيفية بحفل الإسكندرية

تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى الإسكندرية فى فندق جولدن جويل غدا الجمعة المقبلة 14 أكتوبر الجارى.

وتم طرح التذاكر بفئتان الأولى بسعر 200 جنيها والثانية بسعر 300 جنهيا.

تأتي هذه الإطلالة في ختام جولة حفلات مسار إجباري في العالم العربي بعد حفلتها في السعودية وسلسلة حفلاتها في القاهرة والإسكندرية، التي أعقبت نجاح أولى جولاتها الأوروبية في برلين وباريس وبلجيكا، وتحتفل الفرقة المصرية مع محبيها في الأردن بألبومها الغنائي الجديد "نص الحاجات".

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

تحدث المطرب هاني الدقاق عن رأيه في موسيقى الراب والتراب خاصة أن فرقة مسار إجباري تتعاون مع مطرب راب في ألبومهم الجديد "نص الحاجات".

وقال: "نحن دائما نتابع حركة الراب والتراب ومعجبون بها جدا وأردنا في ألبومنا الجديد أن يكون هناك تعاون بيننا وبين أحد مطربي الراب الذي نحبه ونحب المزيكا الخاصة به.

وتابع في تصريحات لـ صدى البلد:" هناك عدد من الأغاني تعجبني ولكن ليس لدرجة أن تكرر سماعها، وأنا أفضل أغاني الفرق سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية.

وكان قد أكد المطرب هاني الدقاق أحد أعضاء فرقة مسار إجباري أنه لا يسمع موسيقى المهرجانات كثيرا وليس متابعا لحركتها على الساحة لكنه قال إن التنوع في الموسيقى مطلوب.