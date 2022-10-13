محافظ أسيوط يعتمد خرائط المخطط التفصيلي لمدينة منفلوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خرائط المخطط التفصيلي لمدينة منفلوط على أن يتم استكمال باقي الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" والعمل به فوراً.

وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 .

وجاء ذلك خلال لقائه المهندسة ايمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة ايمان عبدالرحيم سيد.



وأشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة من مديرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ومسئولي ومهندسي الإدارة للانتهاء من هذه المخططات بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن كـ (الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة ، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والإدارات الهندسية بالمراكز ، والمكاتب الاستشارية المختصة ، ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط ).

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على أرض الواقع بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية.

ولفت إلى أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها وإقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة حيث أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2027 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم ، الصحة ، مراكز الشباب ، قصور الثقافة) وتحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية.



كان المجلس التنفيذي للمحافظة قد وافق ـ خلال جلسته الأخيرة ـ على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة منفلوط تمهيداً لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة حيالها وذلك في إطار خطة الدولة على القضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.



وأوضحت المهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة أن المخطط التفصيلي لمدينة منفلوط تم الانتهاء منه واعداده وفقاً لقانون 119 ولائحته وتعديلاته واتخاذ الاجراءات اللازمة لعرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمناقشته والموافقة على اعتماده مشيرة إلى استكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماده وبدء تنفيذه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.