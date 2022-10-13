بالصور .. مدير إدارة تعليمية يلعب كرة القدم مع الطالبات بمدرسة في الخانكة

في إطار تنظيم اليوم الرياضي

شهدت اليوم مدرسة مصر الحديثة بنات التابعة لإدارة الخانكة التعليمية بالقليوبية ، تنظيم يوما رياضيا للطلاب.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعادة جذب الطلاب إلى المدارس من جديد خلال العام الدراسي الحالي 2022 /2023.

وخلال اليوم الرياضي بالمدرسة فوجئت الطالبات بحضور يحيى العمراوي مدير عام إدارة الخانكة التعليمية ليلعب معاهم كرة قدم في يومهم الرياضي ، وهو ما تسبب في حالة من البهجة والفرحة بين الطالبات في المدرسة.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، حتى الصف الثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، ويكون ذلك بمشاركة السادة مديري عموم تنمية الأنشطة، ومن ثَمَّ المساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مضيفًا، أنه سيتم تطبيق ذلك على أربع مراحل بنسبة لا تقل عن 25% من مدارس الإدارة لكل مرحلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن اليوم الرياضي و يوم الأنشطة سيتم تطبيقهما في المدارس بشكل تبادلى لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس.

وقال وزير التربية والتعليم إن ذلك يأتي تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية فى الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لطلبة المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم : إن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، وحرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية، والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي من بينها: العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.

اليوم الرياضي

اليوم الرياضي

اليوم الرياضي

اليوم الرياضي