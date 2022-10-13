تحذير للسيدات.. ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات تجميل مغشوشة في القاهرة|صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص في القاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى.

مصنع مستحضرات تجميل مغشوشة

مصنع مستحضرات تجميل مغشوشة

فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل بالسلام أول لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مغشوشة ومقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مصنع مستحضرات تجميل مغشوشة في القاهرة

وعُثر بداخل المصنع على 13 ألف عبوة مستحضرات "منتج نهائى"- 1,400 طن مواد كيماوية – 640 كيلو جرام خامات – 100 كيلو جرام مكسبات رائحة "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" وعدد من الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع .

واعترف أمام أجهزة أمن القاهرة بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.