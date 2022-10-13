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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

استنى شهر وأشتري.. OPPO تكشف عن هواتف Reno الجديدة بمواصفات خيالية

لو بتفكر تشتري ..
لو بتفكر تشتري .. OPPO هتنزل موبايل جديد بمواصفات خيالية

تعمل شركة أوبو الصينية الرائدة حاليا على تطوير سلسلة هواتفها الجديدة OPPO Reno 9 ، و زعمت بعض التقارير أن سلسلة Reno 9 قد تصبح رسمية في وقت مبكر من نوفمبر في الصين. 

 

مواصفات هاتف OPPO Reno 9

 

 ولحسن الحظ قام المسرب الشهير Digital Chat Station بإلقاء نظرة على المواصفات كاملة، سيحتوي هاتف OPPO Reno 9 على شاشة نوع OLED قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD + ودقة تبلغ 1080 × 2412 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

 

وسيعمل الهاتف OPPO Reno 9  بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 778G Plus مقترنا ب 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.

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تتميز سلسلة OPPO Reno 8 بكاميرا سيلفي مع مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل، وستتوفر ذاتها في هاتف Reno 9، ومن الخلف سيضم كاميرا رئيسية مع مستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل، بينما لم يذكر التسريب أي شيء عن الكاميرات المساعدة للهاتف.

 

سيحتوي الهاتف OPPO Reno 9  على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة والتي ستدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، على عكس سلسلة Reno 8 التي تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.

 

  وللأمان ، سيحتوي الهاتف OPPO Reno 9  على قارئ لبصمات الأصابع تحت الشاشة، ومن المحتمل أن يتم تحميله مسبقًا بنظام التشغيل الأحدث Android 13.

 

من المحتمل أن تأتي سلسلة Reno 9 مصحوبة بطرازات Reno 9 Pro و Reno 9 Pro + ، ولكن في الوقت الحالي ، لا توجد معلومات حول ما تقدمه إصدارات Pro و Pro + سواء من ناحية السعر أو المواصفات. 

OPPO Oppo Reno 9 أوبو Android Reno 9 Pro

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