رامى رضوان وعلاء الشربيني يخطفان الأنظار من الجيم

شارك الشيف علاء الشربيني صورة جديدة له بصحبة الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر الشربيني ورضوان وهما يمارسان التمارين الرياضية الشاقة من داخل الجيم، وعلق علي الصورة كاتبًا: "الوزن من كتر ماهو تقيل قررنا نشيله احنا الاتنين".





يذكر أن الإعلامي رامي رضوان قد هنأ عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 61 وأهدى له أغنية “أنا مهما كبرت صغير”، معلقا “ دي أكتر أغنية لايقة على عمرو وهو بمثابة تاريخ كبير لكل الأجيال”.

وقال رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن عمرو دياب أغانيه متميزة وتأثيره في جمهوره كبير".

وناشد مقدم برنامج “مساء دي أم سي” الشباب بالحفاظ على صحتهم مثل عمرو دياب، مؤكدا أن عمرو دياب هو قدوة للجميع وأتمنى أن يقوم الشباب بما يقوم به عمرو دياب في الرياضة.