وكيل تعليم دمياط يبحث مع مديري الإدارات الوضع بالمدارس وتفعيل الكتاب الدوري

عقد اليوم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بمديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ومديري عموم المديرية.

جاء ذلك في ضوء تكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالكتاب الدوري رقم ٣٦ وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية.

وأكد عبد الرؤوف أن الموجه العام ومدير عام الإدارة وجهان لعملة واحدة ولا يقل دور طرف عن الآخر في العمل والجميع يعمل لصالح الطلاب ولحسن سير العملية التعليمية.

وأوصى "وكيل الوزارة" بالتعاون التام بينهم وتفعيل المكاتب الفنية للتوجيهات بصفة مستمرة لبحث السلبيات والمشاركة في علاجها مؤكدا أن الموجه متابع لكل شيء داخل المدرسة ومساعد للمدير في يوم زيارته، مطالبا الجميع بزرع القيم وإبراز الإيجابيات وعلاج السلبيات، مؤكدا اننا نعمل بشرف وكرامة ولن نقبل بأي تجاوزات.

وشدد عبد الرؤوف على تكثيف الإشراف اليومي بالمدارس وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب وخلال فترة الفسحة وتكليف مديري المدارس بعقد اجتماع مع المعلمين لتحديد الأدوار والمسئوليات بكل دقة بالإضافة إلى عدم تشغيل أية مدرسة بها صيانة الا إذا كانت الأوضاع بها آمنة والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار اي خطر يهدد أمن وسلامة الطلاب وكافة العاملين.

وحظر "وكيل الوزارة" من استخدام العقاب البدني أو أي شكل من أشكال العنف والتنمر داخل المدارس مؤكدا على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

كما وجه "عبد الرؤوف" بالانتهاء من توزيع الكتب لكافة الطلاب وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية وتفعيل المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية والعمل على جذب الطلاب لها.