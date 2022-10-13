خلال حملة أمنية بأسيوط.. ضبط 15 قطعة سلاح ناري

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة "مركز شرطة ساحل سليم".

أسفرت جهودها عن ضبط 15 قطعة سلاح نارى عبارة عن (7 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش– 2 طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 14 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من مخدرى "الحشيش– الهيروين")، بحوزة 5 متهم لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 أشخاص محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى 5 جنايات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.