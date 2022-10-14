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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستبشر خير| تامر أمين معلقا على المنظومة التعليمية

تامر أمين
تامر أمين

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه تحدث من قبل، بأنه مستبشر خيرًا بـ المنظومة التعليمية، وما يتم فى المدارس، منذ تولى الدكتور رضا حجازي، مهام وزارة التربية و التعليم.

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وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الموضوع مش حشو، ولكن الموضوع التعلم و قبل التعلم التربية، وضبط علاقة المدرس بالتلميذ.

ولفت إلى أن الوزارة تبحث عن الإبداع داخل الطلاب فى المدارس، وأن الوزير أكد على عودة الأنشطة الطلابية لتنمية المواهب داخل الأطفال.

وأشار إلى أن كل شخص يكون لديه ميزة وموهبة، وما تقوم به الوزارة هو البحث عن المواهب من أجل التنمية، وليس لـ قتلها كما يفعل البعض.

وتابع أن تنمية الابداع داخل الطالب يكون أفضل من الاهتمام بمدة تواجده بالمدرسة.

وقال : أتمنى عودة فرق الفن و التمثيل والموسيقي، والرسم، بجميع المدارس المصرية، مثل الذى كان يحدث فى الماضي، ويكون هناك مسابقات بين المدارس.

تامر امين المنظومة التعليمية رضا حجازى التعليم النهار اخر النهار

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