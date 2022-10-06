عزة وفخر .. تامر أمين: الأغاني الوطنية شحذت الهمم لتحقيق نصر أكتوبر

علق الإعلامي تامر أمين،على نصرأكتوبر 1973 في الذكرى الـ 49، قائلا:" كل سنة و أعناق المصريين السماء في عزة وفخر ومجد؛ وكل يوم وكل دقيقة في شهر أكتوبر تظهر كم انجبت مصر من شهداء وأبطال ورموز وضعوا أرواحهم على أكفهم فداء لتراب الوطن كما أن أرض سيناء غنية بدماء المصريين.

وقال تامر أمين في برنامجه “ أخر النهار ”المذاع على قناة “ النهار ”، :" مناسبة أكتوبر لا تنتهي في يوم السادس فقط بل تستمر إلى ما بعد أكتوبر؛ مشيرا إلى أن الأغاني الوطنية أثناء النكسة هي التي شحذت الهمم، ومنها اغنية بسم الله التي لها حكاية لا يعلمها الكثير ولكنها تستحق أن تروى".

وأوضح آمين أن البيانات العسكرية يوم السادس من أكتوبر بدأت تتوالى لتنقل المصريين من حالة اليأس والإحباط إلى الأمل والرجاء.

وأكمل تامر أمين:" الفنانة وردة دخلت ماسبيرو مع بليغ حمدي أيام حرب أكتوبر، وقام بليغ حمدي بتأليف أغنيتين وطنيتين وقامت وردة بغنائهم ".

وتابع تامر امين :" بليغ حمدي قام بتأليف وتلحين أغنيتين للمعركة خلال ثلاث ساعات وهما اغنيه بسم الله والاغنيه الثانية وانا على الربابة بغني للفنانه وردة".