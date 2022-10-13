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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستر كاريزما.. بيتر ميمي يتغزل في كريم عبد العزيز

كريم وبيتر
كريم وبيتر


شارك المخرج بيتر ميمي صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيدهات "انستجرام"


وظهر بيتر ميمي بصحبة النجم كريم عبد العزيز وعلق علي الصورة، كاتبًا: "مع مستر كاريزما" وانهالت عليه تعليقات الجمهور.


ويعتبر بيتر ميمي واحدا من أهم المخرجين في مصر على الساحة الفنية، ومن أهم أعماله الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا مسلسل "كلبش" للفنان أمير كرارة ومسلسل "الاختيار" الجزء الاول بطولة أمير كرارة، "الاختيار" الجزء الثاني بطولة كريم عبدالعزيز والجزء الثالث بطولة ياسر جلال وأحمد السقا وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وخالد الصاوي.
 

IMG_٢٠٢٢١٠١٣_٢١٢٩٥٧
IMG_٢٠٢٢١٠١٣_٢١٢٩٥٧
بيتر ميمي كريم عبد العزيز مسلسل كلبش مسلسل الاختيار المخرج بيتر ميمي صورة جديدة له

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