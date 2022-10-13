مستر كاريزما.. بيتر ميمي يتغزل في كريم عبد العزيز



شارك المخرج بيتر ميمي صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيدهات "انستجرام"



وظهر بيتر ميمي بصحبة النجم كريم عبد العزيز وعلق علي الصورة، كاتبًا: "مع مستر كاريزما" وانهالت عليه تعليقات الجمهور.



ويعتبر بيتر ميمي واحدا من أهم المخرجين في مصر على الساحة الفنية، ومن أهم أعماله الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا مسلسل "كلبش" للفنان أمير كرارة ومسلسل "الاختيار" الجزء الاول بطولة أمير كرارة، "الاختيار" الجزء الثاني بطولة كريم عبدالعزيز والجزء الثالث بطولة ياسر جلال وأحمد السقا وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وخالد الصاوي.

