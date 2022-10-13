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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صورني وهددني يفضحني .. اعترافات المتهمة بقتل عشيقها في الشرقية

فتاة
فتاة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بدائرة المركز وبها طلق ناري.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (مالك محل بقالة - مقيم بدائرة المركز) كما أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل ، 5 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية").
 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن القليوبية وأسوان أمكن ضبطهم وبمواجهتهم قررت الأولى بوجود علاقة بينها وبين المجنى عليه وقيامه بتصوير مقاطع لها وابتزازها وتهديده بفضحها، فقامت بالاتفاق مع المتهمين على التخلص منه مقابل مبلغ مالى ، حيث قاموا برصد تحركات المجنى عليه وعقب وصوله لمحل البلاغ مُستقلاً دراجة نارية قاموا بملاحقته وأطلق أحدهم عيارا ناريًا من فرد محلى كان بحوزته تجاهه فأودى بحياته واستولوا على (دراجته النارية - هاتفه المحمول) .

وعقب ارتكاب الواقعة قامت الأولى بمقابلة باقى المتهمين ودفع مبلغ مالي لهم وأرشدوا عن (السلاح المستخدم - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") ، وأضافوا بإنفاقهم على باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية منيا القمح ربة منزل طلق ناري المجني عليه

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