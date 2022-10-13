لم نتوقع القرار.. اللواء طيار حسن راشد يتذكر اللحظات الأولى في حرب أكتوبر

أكد اللواء طيران أركان حرب حسن راشد، رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، أن الشهيد عاطف السادات كان من أوائل دفعته، مؤكدا أنه كان إنسانا جميلا، وأكثر من أخ وتأثرت باستشهاده.

وقال حسن راشد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق"، أنه في صباح 6 أكتوبر خلال العاشرة صباحا قائد اللواء اجتمع بنا وأبلغنا بقرار الطلعة، لكن لم نكن نتوقع أنه سيكون قرار الحرب حتى رأينا العلم الأخضر.

وتابع رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، أن الطلعات التي نفذناها في حرب 73 أشعرتني أنني أخذت ثأري، مؤكدا أن ضرب الطائرات في 67 كان مفزعا بالنسبة لي.

شعور وإحساس الشهيد

وأشار حسن راشد إلى أنه لا أستطيع نسيان شعور وإحساس الشهيد محمد السيد عبد الهادي الحارتي حينما ضرب طائرة ميراج طاردتنا خلال إحدى الطلعات في حرب أكتوبر وتمكن من إسقاطها.