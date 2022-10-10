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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قنصوة: حرب أكتوبر أعادت العزة والكرامة للأمة العربية

الدكتور عبدالعزيز
الدكتور عبدالعزيز قنصوة

 شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، الندوة التثقيفية الثانية والثلاثون التي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع جامعة الإسكندرية لتنمية روح الولاء والانتماء لدى طلاب جامعة الإسكندرية، بحضور اللواء عماد أحمد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الجامعة، وعدد من القيادات العسكرية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

يأتي هذا تزامناً مع الاحتفالات بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

وفي كلمته قدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، التهنئة لرجال القوات المسلحة  والقائد العام والقائد الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف.

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وأكد قنصوة أننا في هذه الاحتفالية الوطنية نسترجع  تاريخاً مشرفا وسجلا حافلاً من البطولات التي سطرها رجال القوات المسلحة من الجهد والعرق والتضحية بالروح والدم للحفاظ على سيادة الوطن وترابه ومقدساته، لافتاً إلى أن مشهد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة والفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والسادة قادة الأفرع الرئيسية، بتكريم وتأدية التحية العسكرية للمكرمين من أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية للإحتفال  بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة ، كان مشهداً مهيبا يؤكد حرص الدولة المصرية على رسم مستقبلها وتاريخها بأحرف من نور تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وأكد قنصوة أن حرب أكتوبر أعادت العزة والكرامة ليس لمصر فحسب، ولكن للأمة العربية جمعاء، مشيراً إلى أن الدولة  المصرية  رغم أنها تخوض حرباً  للقضاء علي الإرهاب الأسود ولكنها وضعت البناء والتنمية والعبور إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا إستراتيجيتها ومنهجها.

ولفت قنصوة إلى أن سيناء تشهد الآن طفرة تنموية شاملة واستقرارا كبيراً من الناحية الأمنية  بفضل قواتنا المسلحة المصرية، ووجه التحية لروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار الحرب والسلام، كما وجه التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأروحهم كى نعيش فى عزة وكرامة

ووجه قنصوة رسالته للطلاب، مذكرا إياهم بأن رمال سيناء الحبيبة رويت بدماء شهدائنا، فكل أسرة منا أو عائلة بذلت من التضحيات وكان منها مصاب أو شهيد، مطالباً إياهم بضرورة استلهام روح انتصارات أكتوبر من البذل والتضحية والعطاء لتجاوز اي تحديات وبناء مستقبل مشرق لدولة عريقة تستحق ان تكون في مقدمة الأمم.

وفي كلمته هنأ اللواء أركان حرب عماد أحمد زكي الحضور بمناسبة  ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف، ولفت سيادته إلى الدروس المستفادة من حرب أكتوبر لكي يعي شباب مصر قيمة الوطن، وأشار إلى المشروعات القومية الكبرى لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال استراتيجية مصر ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة التي يستحقها المواطن المصري ومنها الإسكان الاجتماعي، والقضاء على العشوائيات، وتحديث البنية التحتية، واستزراع 2.5 مليون فدان، ومشروع الصوب الزراعية، ومشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري والذي شمل تطوير أكثر من 4500 قرية مصرية، فضلاً عن جهود الدولة من خلال رجال الجيش والشرطة لحصر موجات الإرهاب والقضاء عليه لتحيا مصر آمنة مستقرة.

كما قدم الشكر لأسر الشهداء، وأشار إلى أن الهدف من تنظيم هذه الندوات هو نشر الوعي والتنوير وتحصين الشباب من الأفكار الهدامة التي تهدد أمن واستقرار مصر، مطالباً إياهم بتوخى الحذر  مما تنشره المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وشائعات والرجوع إلى المصادر الموثوق منها لمعرفة الحقائق، مما يتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة واعتبار نشر الوعي هو قضية مصر الأولى لحماية شبابنا.

 كما طالب الشباب بأن يتسلحوا بالعلم لتعزيز وتنمية  قدراتهم وإمكانتهم بوصفهم مستقبل مصر وغدها المشرق. 

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