نقيب الجزارين: مصر من أقل دول العالم تأثرا بارتفاع الأسعار.. فيديو

كشف يوسف البسومي، نقيب الجزارين، أسعار اللحوم في الأسواق، قائلا :" سعر كيلو اللحوم المستورد وصل إلى 100 جنيه، واللحوم البلدية الكيلو من 180 إلى 200 جنيه".

وأشار "البسومي"، مساء الخميس ، إلى أنه من المتوقع ثبات سعر اللحوم الفترة القادمة، معتبرا أن مصر تعتبر من أقل الدول التي تأثرت بارتفاع الأسعار، موضحا أنهم يستوردون مكونات الأعلاف كلها من الخارج، فضلا عن تأثا بالتضخم العالمي تأثير سلبي.

ونوه بأن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على المواد الغذائية، حيث أن 60% من الحبوب مصدره هاتين الدولتين، مضيفا بأنه لا يجب تحميل ارتفاع أسعار اللحوم على الجزار بمفرده أو المربي وحده، وإنما هى أزمة عالمية.





