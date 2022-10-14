محظور تداوله.. ضبط قائد سيرة بحوزته 8 أطنان دقيق بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط قائد سيارة بدون لوحات معدنية حال سيره بمحافظة الجيزة مُحملة بكمية قدرها (8 أطنان "دقيق بلدى مُدعم عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.