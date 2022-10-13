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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء حصاد الأرز بأرض مركز البحوث الزراعية بجامعة دمياط

جامعه دمياط
جامعه دمياط

تفقد اليوم الخميس ، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعه دمياط، أرض مركز التجارب و البحوث الزراعية بمنطقة أبو جريدة،  حيث رافق   الدكتور عبد الحميد خضر  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور المتولي مصطفى سليم عميد كلية الزراعة و الدكتور أحمد محمد الشيخه وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أحمد صلاح عبد الحميد  مدير  مركز التجارب و البحوث الزراعية بأبو جريدة.

 

كان فى استقبالهم عدد من أعضاء مركز  التجارب و البحوث الزراعية بالجامعة، و كانت الزيارة لإعطاء إشارة بدء حصاد الأرز المزروع بأرض مركز التجارب والبحوث الزراعية التابعة للجامعة حيث انطلقت المرحلة الأولي من حصاد محصول الأرز بمركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة اليوم الخميس، وذلك فى إطار الاهتمام والدعم الكبير من رئيس الجامعة للنهوض بالمركز وتوفير  كل أشكال الدعم اللازم لتوفير الاحتياجات الأساسية للمركز، مما أسهم بشكل كبير في تحسن نوعية وكمية محصول الأرز خلال هذا العام بسبب الممارسات الزراعية الحديثة وإجراء الدراسات البحثية والعلمية على أصناف جديدة للأرز بمحافظة دمياط.

 

وأسفرت الإجراءات السابق ذكرها عن زيادة ملحوظة في نوعية وكمية محصول الأرز المزروع خلال هذا العام.


كما تم استخدام وسائل حديثة ومتطورة للمنحل الخاص بالمركز مما زاد من انتاج معدل العسل بشكل ملحوظ.

 

ووجه رئيس الجامعة شكرا خاصا للدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور المتولى سليم عميد كلية الزراعة للطفرة الهائلة التى حدثت فى إنتاجية الأراضي الزراعية التابعة للجامعة بعد إن كان مركز التجارب متعثرا و لا يحقق أرباحا، إلى خروج المركز من عثراته وبدأ يحقق أرباحا تضاف للموارد الذاتية للجامعة،  و ينتج كميات مناسبة تسهم فى تنمية المحاصيل الغذائية و منها الأرز و القمح.

كما تقدم  بالشكر للسادة القائمين على مركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة، لما يبذلوه من جهود ملموسة فى الفترة الأخيرة للارتقاء بمستوى أداء المركز، وعلى رأسهم الدكتور أحمد صلاح عبد الحميد  مدير المركز و  ضياء حمودة مراقب المركز.

 

و فى نهاية الزيارة أوصى رئيس الجامعة بأن يقوم المركز بتقديم الاستشارات الزراعية في كل المجالات التي تخدم المجتمع الزراعي والصناعي لمحافظة دمياط، و طلب من الحاضرين الإعلان عن أرقام تليفونات لتقديم الاستشارات أو لتحديد لقاءات لكل من يحتاج معاونة من الجامعة فى المجال الزراعى،  كما ثمن جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و كلية الزراعة فى القيام بقوافل إرشاد زراعى متعددة فى الفترة السابقة لتقديم النصائح و الاستشارات للمزارعين.

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