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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض والأسود.. راندا عبد السلام تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

راندا عبد السلام
راندا عبد السلام

حرصت الفنانة الشابة راندا عبد السلام على مشاركة جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام .

وتألقت راندا بإطلالة أنيقة بتقنية الأبيض والأسود حيث ارتدت توب نصف كم باللون الاسود ونسقت معه بنطال أنيق مما أبرز جاذبيتها ،كما أنها اختارت لخصلات شعرها البني المموج تسريحة بسيطة فتركته منسدلًا على كتفيها بإنسيابية مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة .

تعاقدت الفنانة الشابة راندا عبد السلام على مشاركة الفنان هشام إسماعيل بطولة مسرحية "طيب وأمير"، وهي من تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، كتابة أحمد الملواني، ومن إخراج محمد جبر، وتحت إشراف مدير المسرح الكوميدي ياسر الطبجي، ومن إنتاج البيت الفني للمسرح، ويشارك في البطولة تامر فرج وجار التعاقد مع باق أبطال العمل.

وتبدأ راندا عبد السلام التحضيرات للمسرحية من خلال عقد بروفات الفترة المقبلة مع أبطال العمل، ومن المفترض أن يبدأ عرضها في منتصف ديسمبر.

فيما تنتظر راندا عبد السلام البدء في تصوير دورها في مسلسل "ديفيليه"، حيث يجري المخرج معتز حسام جلسات عمل مكثفة للاتفاق على كافة تفاصيل العمل الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، كما أنه يعاين أماكن التصوير لينطلق نهاية الشهر الجاري، استعدادا لعرضه خلال شهر سبتمبر المقبل.

«ديفيليه»، يشارك في بطولته بجانب النجمة وفاء عامر كل من إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبدالسلام، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هديرالديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

 

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IMG_٢٠٢٢١٠١٣_١١٢١٢٠
جلسة تصوير إطلالة انيقة تستعرض اناقتها الابيض والاسود الفنانة الشابة راندا عبد السلام

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